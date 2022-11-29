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Уэнсдэй 1 сезон смотреть онлайн

Уэнсдэй, дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, учится в академии Nevermore. Ей предстоит освоить экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.
  • Оригинальное название: Wednesday
  • Год выхода: 2022
  • Страна: США
  • Режиссер: Тим Бёртон
  • Статус сериала: В эфире
  • Перевод: LostFilm
  • Качество: FHD (1080p) (— ч.)
  • 8.3
  • Актеры: Дженна Ортега, Кристина Риччи, Кэтрин Зета-Джонс, Джейми МакШейн, Луис Гусман, Эмма Майерс, Джой Сандай, Рики Линдхоум, Гвендолин Кристи, Перси Хайнс Уайт
  • Жанр: Ужасы, Фэнтези, Семейный, Комедия
Уэнсдэй
1 сезон 8 серия


Расписание серий

Уэнсдэй смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве

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  1. RomKino 1 декабря 2022 13:55Жалоба
    Хороший сериал, с потрясающей игрой актрисы Джеммы Ортего)
    С нетерпением ждём продолжения! :)
    +114
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    1. Гость Катя 4 декабря 2022 00:02Жалоба
      А вы кстати случайно не знаете, когда выйдет новая серия?
      +12
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      1. Хомяк 8 декабря 2022 19:23Жалоба
        Возможно в январе, говорят выпустять второй сезон после нг..
        +8
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    2. Storm 4 декабря 2022 08:51Жалоба
      Не "хороший", а просто - ЛУЧШЕЕ из новинок.
      +20
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  2. Гость Danil 1 декабря 2022 18:34Жалоба
    Думал, что лучше чем Гарри Поттер уже никогда не снимут в стиле нуарных сказок. Но тут Тим Бертан превзошел сам себя! К просмотру обязательно!
    +38
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    1. Гость Вера 25 декабря 2022 23:04Жалоба
      Неправда теперь у меня 3 любимых фильма гарри поттер,академия амбрелла, и уэнсдей
      0
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  3. Alpa 3 декабря 2022 08:29Жалоба
    хороший сериал рекомендую всем жду 2 сезона
    +11
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  4. Storm 4 декабря 2022 08:52Жалоба
    "Гарри Поттер" + "Шерлок Холмс". Для тех кто любит "Фэнтези" - ни в коем случае нельзя пропустить.
    +8
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  5. dusufw 4 декабря 2022 19:28Жалоба
    Обалденный сериал! Захватывающий, интригующий, держит в оцепенении до самого конца последней серии. Идеальный актёрский состав, и сюжет. Очень жду продолжения!!!
    +8
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  6. Малика 7 декабря 2022 11:53Жалоба
    Сериал бомбический советую всем его посмотреть.
    +6
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  7. Curial 7 декабря 2022 15:51Жалоба
    сериал 50/50 жду с нетерпением 2 сезон
    +2
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  8. Эльмаз 8 декабря 2022 20:04Жалоба
    Блин очень круто мне понравилось жду продолжения =>
    +5
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  9. Nataly 8 декабря 2022 20:49Жалоба
    Советую! Получила огромное удовольствие. Качественный. Жду продолжения!!!
    +1
    Ответить
  10. Карнелиус 9 декабря 2022 02:10Жалоба
    Идеально подобран актерский состав, сразу видно почерк Бертона, очень качественный сериал, но больше подростковый)
    +2
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  11. василиса 9 декабря 2022 19:28Жалоба
    пока смотрю 5 часть всё нравится
    +1
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  12. Обеликс 9 декабря 2022 23:24Жалоба
    Венсдей не моргает. Вообще =)
    0
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  13. Гость Юрий 10 декабря 2022 02:35Жалоба
    Я любитель сериалов, но ща последние года полтора наверно не считая власть в ночном городе смотреть было вообще не чего. Этот сериал залетел прям Вау, смотрел с таким удовольствием как младенец на сиську. Жду с нетерпением продолжением, а сериал однозначно топ. Актеры сделали свое дело на ура. Теперь сериал в напоминалка по выходу серий. Всем рекомендую)
    +1
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  14. Любитель кино 10 декабря 2022 19:02Жалоба
    Поклеп на Семейку Адамс.
    +2
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  15. гость 12 декабря 2022 19:17Жалоба
    прикольно по мультику"семейка адамс"сериал сняли.начало неплохо посмотрим.
    0
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  16. Гость кто то 13 декабря 2022 22:46Жалоба
    лучше этого фильма я не видела никогда
    +1
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  17. Гость София 14 декабря 2022 20:54Жалоба
    Это определённо самый лучший сериал который я смотрела за последнее время особенно 8 серия сюжет просто бомба😘🤩
    +1
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  18. Гость Юлия 17 декабря 2022 20:33Жалоба
    Сериал понравился. Тяжело,наверное, было главной актрисе сдерживать свои эмоции:)))) Девушка-кремень
    +1
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  19. Гость Марина 21 декабря 2022 14:06Жалоба
    Ребята , ну как же она похожа на Джони Деппа. Взгляды , движения ) да и лицо ) крутой сериал) мне зашел ) Марина33 годика
    0
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  20. Эля⁸ 22 декабря 2022 00:56Жалоба
    С нетерпением буду ждать новый сезон Потрясающий сериал👍
    0
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  21. Рина Петрова 22 декабря 2022 09:27Жалоба
    Сладкая вата! Сладко и не сытно. Сериал понравился, но пересматривать не буду. Классикой вроде: Властелин колец, Игра престолов и Гарри Поттер, которые можно пересматривать каждый год он не сравнится. Венсдей единственный яркий персонаж, ее очень много. Другие персонажи и сам сюжет блеклеклые. Возможно второй сезон окажется намного хуже первого, потому что и в первом сезоне все линии кроме главной героини прописаны слабо.
    +1
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  22. bigbob.ciber.catleta 23 декабря 2022 01:56Жалоба
    сериал прикольный но неи супер я бы оценил на 6-7 от 1 до 10
    а так вечерком или ночью пойдет
    0
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  23. Генерал Гавс 27 декабря 2022 23:38Жалоба
    Сериал очень прикольный , сделал как мультик Семейка Адамс , сериал советую смотреть подросткам ,10 из 10:)
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  24. Aleksey Вчера, 10:21Жалоба
    иногда на заднем плане появляется карлик например на купке по он болельщик кто он
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  25. карина большаковаа Вчера, 12:49Жалоба
    крутой🔥🔥 под конец становится еще интереснее, жду 2 сезон
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