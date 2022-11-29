Уэнсдэй 1 сезон смотреть онлайн
Уэнсдэй, дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, учится в академии Nevermore. Ей предстоит освоить экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.
- Оригинальное название: Wednesday
- Год выхода: 2022
- Страна: США
- Режиссер: Тим Бёртон
- Статус сериала: В эфире
- Перевод: LostFilm
- Качество: FHD (1080p) (— ч.)
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8.3
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